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«Или сейчас, или никогда»: как Леонов делал предложение жене 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
«Сейчас или никогда»: как Леонов делал предложение жене
Фото: РИА Новости
11 октября 2019 года скончался космонавт Алексей Леонов. Вскоре после печальной новости на Первом канале вышел документальный фильм о первом человеке, вышедшем в открытый космос.
Лента рассказала не только о подвигах Леонова в космосе, но и о его личной жизни. Например, о том, как он делал предложение своей будущей жене Светлане. Леонов еще был студентом, когда на улице увидел юную девушку и сразу влюбился. Он выставил девушке подножку, чтобы она споткнулась, а затем, воспользовавшись случаем, проводил до дома.
Только оказалось, что у Светланы уже был жених. Будущий космонавт решил взять девушку штурмом. К тому моменту он уже прошел медкомиссию и вскоре должен был отправляться в полет. Леонов приехал к девушке домой и сказал: «Светлана, или сейчас, или никогда».
В те времена очереди в ЗАГС нужно было ждать три месяца. Так что Алексей Архипович отправился в горком, рассказал о своей ситуации, и пару поженили. Леонов прожил с супругой всю жизнь.
«Жена — мой самый верный друг», — говорил космонавт.
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Комментарии1
Общество , Алексей Леонов , Лариса Кудрявцева
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