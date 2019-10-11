Скабеева отреагировала на призывы вернуть смертную казнь 

Телеведущая Ольга Скабеева напомнила об истории британца Тимоти Эванса, повешенного за преступление, которого он не совершал. Так журналистка отреагировала на предложения отменить мораторий на смертную казнь в России после убийства в Саратове девятилетней школьницы.
В 1949 году в Великобритании по обвинению в убийстве жены был повешен Тимоти Эванс. Через четыре года выяснилось, что на самом деле преступление совершил серийный убийца Джон Кристи. «Дело Эванса» и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году, — написала Скабеева в своём Telegram-канале.
Как писал News.ru, ранее несколько депутатов Госдумы задумались о возвращении смертной казни после резонансного убийства школьницы Лизы Киселёвой. Её предполагаемого убийцу задержали, жители Саратова вышли на улицы и стали осаждать здание городского УМВД, требуя устроить над ним самосуд.
После саратовской трагедии про смертную казнь заговорили Геннадий Зюганов и Евгений Примаков, а детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить наказание для убийц несовершеннолетних.
Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что применение смертной казни не снизило уровень преступности ни в одной стране мира.