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Скабеева отреагировала на призывы вернуть смертную казнь 

News.ru + ещё 2 47 минут назад
Скабеева отреагировала на призывы вернуть смертную казнь
Фото: instagram.com/olgaskabeeva
Телеведущая Ольга Скабеева напомнила об истории британца Тимоти Эванса, повешенного за преступление, которого он не совершал. Так журналистка отреагировала на предложения отменить мораторий на смертную казнь в России после убийства в Саратове девятилетней школьницы.
В 1949 году в Великобритании по обвинению в убийстве жены был повешен Тимоти Эванс. Через четыре года выяснилось, что на самом деле преступление совершил серийный убийца Джон Кристи. «Дело Эванса» и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году, — написала Скабеева в своём Telegram-канале.
Как писал News.ru, ранее несколько депутатов Госдумы задумались о возвращении смертной казни после резонансного убийства школьницы Лизы Киселёвой. Её предполагаемого убийцу задержали, жители Саратова вышли на улицы и стали осаждать здание городского УМВД, требуя устроить над ним самосуд.
После саратовской трагедии про смертную казнь заговорили Геннадий Зюганов и Евгений Примаков, а детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила ужесточить наказание для убийц несовершеннолетних.
Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что применение смертной казни не снизило уровень преступности ни в одной стране мира.
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Комментарии
Общество , Геннадий Зюганов , Анна Кузнецова , Евгений Примаков , Михаил Федотов , Ольга Скабеева , Совет по правам человека , Госдума , МВД
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