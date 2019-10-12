Скабеева отреагировала на призывы о смертной казни

Скабеева на примере Англии объяснила, почему в РФ нельзя вернуть смертную казнь

Возвращение смертной казни в России грозит несправедливыми приговорами, заявила телеведущая Ольга Скабеева . Она напомнила историю повешенного в 1949 году в Англии Тимоти Эванса, которого ошибочно обвинили в убийстве супруги и двухлетней дочери.

«„Дело Эванса“ и развернувшаяся после выявленной ошибки дискуссия в обществе привели к отмене смертной казни в Великобритании в 1965 году», — написала Скабеева в Telegram. Она напомнила, что через четыре года после казни выяснилось, что преступление совершил серийный убийца, сосед Эванса — Джон Кристи.

Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь возобновилась после убийства девятилетней девочки в Саратове. Школьница пропала 9 октября утром по дороге в школу. Ее тело нашли спустя двое суток в гараже недалеко от ее дома. По горячим следам удалось найти подозреваемого Михаила Туватина, который 11 числа признался в убийстве, сказав, что убил ребенка, чтобы скрыть факт завладения чужим гаражом.

Сообщалось, что мать подозреваемого забаррикадировалась в квартире и не пускала следователей, передает агентство Nation News. Позже в видеоинтервью она назвала его «добрым сыном».