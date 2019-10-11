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Стал известен самый популярный в России авиамаршрут 

Рамблер 30 минут назад
Стал известен самый популярный в России авиамаршрут
Фото: depositphotos.com
Перелеты по маршруту Москва-Симферополь стали самыми популярными в России. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Туту.ру».
Изучив все оформленные авиабилеты с вылетом в 2019 году, специалисты прищли к выводу, что на направление Москва-Симферополь приходится 7% всех проданных в России билетов.
В топ-3 самых популярных направлений также вошли Москва–Сочи и Москва–Санкт-Петербург.
Отмечается также, что в 2019 году на 11% выросла доля путешествующих из России в страны ближнего зарубежья, и на 10% — в страны дальнего зарубежья.
Так, самыми популярными направлениями за пределы России стали Узбекистан, Армения, Молдавия, Киргизия и Казахстан.
Самым популярным европейским маршрутом специалисты назвали перелет из Москвы в Тиват, на втором месте Москва-Прага, на третьем — Москва-Барселона.
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