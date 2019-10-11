Юных живодеров теперь будут наказывать

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В СФ поддержали поправки к ответственности за жестокое обращение к животным 

РИА Новости 7 часов назад
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Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными.
"Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству поддерживает проект федерального закона, направленный на снижение возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными", — заявил журналистам председатель комитета Андрей Клишас.
Он отметил, что соответствующий отзыв направлен в Госдуму заксобранием Петербурга.
Проект федерального закона "О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации" вносит изменения в часть вторую статьи 20 "Возраст, с которого наступает уголовная ответственность" Уголовного кодекса РФ, согласно которым возраст наступления уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 245 "Жестокое обращение с животными" УК РФ, снижается с 16 до 14 лет.
По словам Клишаса, одной из причин разработки этого законопроекта послужили участившиеся случаи жестокого отношения к животным, совершаемого детьми и подростками.
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Общество , Андрей Клишас , Госдума , Совет Федерации
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