«Испытала ужас»: Журналистка РФ о заключении в Иране

Освобожденная в Иране российская журналистка раскрыла подробности заключения

Российская журналистка Юлия Юзик, вернувшаяся на родину после задержания в Иране , рассказала в интервью «Московскому комсомольцу» подробности своего задержания и заключения.

Юзик призналась, что во время задержания испытывала ужас. Она не понимала, что от нее хотят, поскольку ей не объяснили причины ареста.

«Среди них [сотрудников, проводивших задержание] были специально обученные женщины в черных хиджабах, которые работают в таких отрядах.

Меня заламывала женщина, потому что по исламским законам мужчина не имеет права касаться меня», — рассказала журналистка.

По словам Юзик, во время содержания под стражей ее допрашивали «с утра до самого вечера». Она рассказала, что сотрудники иранских спецслужб взломали ее почту и аккаунты в соцсетях. Они считали любой контакт Юзик с человеком еврейского происхождения косвенным доказательством того, что женщина сотрудничает с израильской разведкой.

Юзик не стала раскрывать причины произошедшего, однако заверила, что знает, почему ее задержали и обвинили в шпионаже. Она поблагодарила всех, кто помог ее освободить. Журналистка призналась, что недооценила ситуацию, и отказалась от поездок в Иран и Турцию в будущем.