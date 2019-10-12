Уралец заставил власти открыть подвалы для кошек

Уралец заставил правительство открыть подвалы для бездомных кошек

правительстве РФ разработан законопроект, согласно которому, окна подвалов в жилых домах должны оставаться открытыми для безнадзорных животных. Об этом сообщил премьер-министр Виталий Мутко.

«Проектом предлагается проветривать подвалы и технические подполья многоквартирных домов посредством постоянного открытия продуха», — цитирует Мутко РИА «Новости». Разработка законопроекта стала ответом главе комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, представителю Челябинской области Владимиру Бурматову, который ранее посетовал на устаревший регламент, согласно которому все подвальные окна должны быть замурованы. Депутат отметил, что в ряде городов эта норма выполнялась халатно, из-за чего в подвальных помещениях развелись крысы, при этом доступ котов туда был ограничен.

Бурматов подчеркнул, что часть животных гибнет в подвалах, так как на могут найти выход из них, а другая часть замерзает на улицах из-за невозможности попасть в помещение в холодное время года.