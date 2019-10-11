Мутко успокоил защитников бездомных животных

Мутко пообещал оставить кошкам доступ в подвалы

Кабмин разработал проект постановления, обязывающего управляющие компании держать открытыми для уличных животных вентиляционные отверстия (продухи) подвальных помещений в многоквартирных домах (МКД). Информация об этом содержится в ответе вице-премьера Виталия Мутко на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова

Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД посредством постоянного открытия продуха, — цитирует документ ТАСС.

Данная мера, как считает Мутко, с одной стороны позволит обеспечить «гуманное отношение к бездомным животным», а с другой — поддержит требуемый температурно-влажностный режим в технических помещениях подвалов.