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Мутко пообещал оставить кошкам доступ в подвалы 

News.ru + ещё 5 2 часа назад
Мутко успокоил защитников бездомных животных
Фото: РИА Новости
Кабмин разработал проект постановления, обязывающего управляющие компании держать открытыми для уличных животных вентиляционные отверстия (продухи) подвальных помещений в многоквартирных домах (МКД). Информация об этом содержится в ответе вице-премьера Виталия Мутко на вопрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.
Проектом постановления предлагается проветривать подвалы и технические подполья МКД посредством постоянного открытия продуха, — цитирует документ ТАСС.
Данная мера, как считает Мутко, с одной стороны позволит обеспечить «гуманное отношение к бездомным животным», а с другой — поддержит требуемый температурно-влажностный режим в технических помещениях подвалов.
Как писал News.ru, в ноябре 2017 года в думском комитете по экологии и охране окружающей среды высказались за внесение изменений в техрегламент, чтобы запретить закрывать доступ кошкам в подвалы домов. Позднее Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ заявило об обязательном сохранении продухов.
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Комментарии1
Общество , Владимир Бурматов , Виталий Мутко , Госдума , Минстрой , ИТАР-ТАСС
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