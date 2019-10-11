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Греф рассказал о новой специализации конкурса «Лидеры России» 

Рамблер 7 часов назад
Греф рассказал о новой специализации конкурса «Лидеры России»
Фото: РИА Новости
Более 15 тысяч заявок поступило на новую специализацию «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России». Об этом рассказал наставник конкурса, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.
«На сегодняшний день мы получили 15 тысяч заявок от потенциальных кандидатов. Из требований к участникам — управленческий опыт не менее пяти лет (для участников до 35 лет два года опыта работы на руководящей должности) и возраст до 50 лет. Испытания будут достаточно серьезными, мы готовимся к этому», — рассказал Греф.
Партнерами нового направления конкурса выступают компании из экосистемы «Сбербанка», в дальнейшем к ним присоединятся и другие компании, отметил Греф.
По его словам, победители получат предложения о работе в компаниях экосистемы Сбербанка, а также менторов из числа топ-менеджеров этих компаний.
«Мы также предоставим возможность пройти обучение по нашей программе развития цифровых навыков, реализуемой Корпоративным университетом Сбербанка совместно с Imperial College London (ICL). Бонусом станет доступ к нашим учебным программам и корпоративной библиотеке. Но самое главное — это возможность общения с людьми, которые определяют техническую и финансовую политику страны», — заявил глава Сбербанка.
По словам Грефа, запуск специализации «Финансы и технологии» обусловлен стратегической задачей — цифровизации банковских услуг на всей территории страны. Конкурс позволит выбрать сильных управленцев, способных стать лидерами цифровой трансформации.
Заявочная кампания к третьему конкурсу «Лидеры России» продлится до 27 октября.
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Комментарии
Общество , Герман Греф , Сбербанк России
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