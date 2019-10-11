Казнить или кормить: что делать с убийцами и педофилами?

Казнить или кормить убийц и педофилов?

Саратове произошла страшная трагедия: погибла девятилетняя девочка. Она пропала по дороге в школу, а 10 октября её тело было найдено в гаражах неподалёку от того места, где она училась. Подозреваемый в убийстве был задержан правоохранительными органами , которым даже пришлось спасать его от разъярённой толпы, переодев в форму сотрудника ОМОНа.

В сети уже появилась информация, что преступник был 6 раз судим за кражи, разбой и изнасилования. Также сообщается, что он признался в убийстве девочки, но не в её изнасиловании. Ясность в этом вопросе наступит после экспертизы. Подозреваемый рассказал, что некоторое время назад занял пустующий гараж и стал там жить, а когда девочка подошла и спросила, его ли это гараж, он испугался, что помещение принадлежит её семье и совершил убийство.

Эта страшная история моментально спровоцировала в сети очередную дискуссию на тему того, стоит ли отменить в России мораторий на смертную казнь. Если не совсем, то хотя бы для педофилов и убийц детей. Застрельщиком выступил телеведущий Владимир Соловьёв

Да, я за смертную казнь. Это моя точка зрения, которую я отстаиваю много лет. И много передач провёл на эту тему. И хорошо знаком как с доводами за, так и против. И остаюсь убеждёнными сторонником смертной казни, — написал он в своём телеграм-канале.

Поддержали его в этом такие каналы как «Силовики», «Опер пишет» и другие, про которые надо помнить, что никакие они не силовики, а банальные сммщики, за небольшую зарплату создающие в мессенджере образ строго, но справедливого борца за нашу безопасность.

В пользу ужесточения Уголовного кодекса по отношению к педофилам, хотя и не призывая их казнить, выступила и главный редактор RT Маргарита Симоньян

Вопрос, какого хрена судимый за педофилию вообще делал на свободе? Педофилы не исправляются. Не перестают быть педофилами. Не останавливаются. Педофилы угрожают нашим детям каждый день своей жизни не за решеткой. Педофилы должны оставаться за решеткой навсегда, — написала она.

При этом неожиданно либерально по этой теме высказался обычно не лезущий за словом в карман лидер ЛДПР Владимир Жириновский . Он напомнил, что мировая практика показала неэффективность такого наказания как смертная казнь, хотя людям и кажется, что она была бы справедливой участью для многих преступников. При этом Жириновский отметил, что в странах, где преступников всё еще казнят — в США, в Китае, в ряде ближневосточных стран — уровень преступности гораздо выше, чем, например, в Европе, где уже давно никого не вешают и не расстреливают. Также он призвал не забывать о возможности ошибки следствия, как это было, когда за убийства Чикатило казнили другого человека.

Мы, наоборот, должны гуманизировать наше уголовное законодательство, заменять тюрьму иным наказанием для людей, совершивших нетяжкие правонарушения и проступки, стремиться закрывать пустые тюрьмы, а не заполнять новые, — написал Жириновский.

Позиция по этому вопросу главы государства Владимира Путина не является секретом, он озвучил её ещё в 2013 году в ходе «Прямой линии»:

Знаете, когда иногда сталкиваешься с такими вещами, так рука сама тянется к авторучке, чтобы подписать какие-то документы, направленные на возвращение смертной казни, или попросить об этом депутатов. Но надо поговорить со специалистами, с криминологами. А специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведёт к его искоренению, к снижению уровня преступности.

В конечном итоге все споры вокруг того, позволим ли мы государству убивать своих граждан сводятся к вопросу доверия к нему, потому что много можно сломать и починить, украсть и возместить, во многом можно ошибиться и потом исправиться. Но когда мы ведём речь об отъёме жизнь, пусть даже последнего мерзавца и негодяя, которого непонятно как земля держит, нельзя поддаваться порыву пойти на крайние меры. Можно вспомнить подходящие по случаю слова Иосифа Бродского , пусть и написанные немного по другому поводу:

«Но не мы их на свет рожали, не нам предавать их смерти».

Можно вспомнить, в конце концов, Красную Армию, которая, взяв Берлин, не стала мстить немцам за те чудовищные преступления, которые их армия совершала на русской земле. Конечно, отдельные преступления против местных жителей наши солдаты допускали, но даже близко не в тех масштабах, в каких, быть может, хотели бы.

И ещё, практика показывает, что чаще всего после трагедий появляются люди, призывающие «ради безопасности наших детей» закрутить все гайки, какие только есть, вернуть расстрельные тройки, отрубить интернет, запретить выходить на улицу после восьми вечера. Чаще всего дети этих людей уже очень давно не живут в России, и за этими призывами стоят какие-то другие интересы. Злость и желание справедливости понятно, но не нужно играть на стороне тех, кто пытается перекроить нашу жизнь под себя.