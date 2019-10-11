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Суд отказался арестовывать квартиру Навального 

Lenta.ru + ещё 1 52 минуты назад
Суд отказался арестовывать квартиру Навального
Фото: РИА Новости
Черемушкинский суд Москвы не стал арестовывать квартиру блогера Алексея Навального и жилье других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
В пресс-службе рассказали, что кроме квартиры Навального, прокуратура требовала арестовать квартиры сотрудников ФБК Ивана Жданова, Георгия Албурова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, а также ведущего «Навальный Live» Владимира Милова и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьева и Ильи Яшина. Арест должен был стать обеспечительной мерой по двум искам на пять миллионов рублей.
Ранее Навальный сообщил, что прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы. По его словам, его назвали организатором акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. В Росгвардии заявили, что из-за несанкционированных митингов бойцам, которые там работали, выплатили дополнительные 4 миллиона рублей — их пытаются взыскать с организаторов.
В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.
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Комментарии
Общество , Владимир Милов , Алексей Навальный , Олег Степанов , Иван Жданов , Илья Яшин , Александр Соловьев , Любовь Соболь , Георгий Албуров , Росгвардия , Фонд борьбы с коррупцией , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Москва
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