Суд отказался арестовывать квартиру Навального

Ранее Навальный сообщил, что прокуратура Москвы обратилась в суд с требованием арестовать его квартиру на юго-востоке столицы. По его словам, его назвали организатором акций в поддержку незарегистрированных кандидатов. В Росгвардии заявили, что из-за несанкционированных митингов бойцам, которые там работали, выплатили дополнительные 4 миллиона рублей — их пытаются взыскать с организаторов.

В июле и августе 2019 года в Москве проходили акции протеста, в том числе несанкционированные, в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за большого брака в подписях. После митингов было задержано более тысячи активистов, некоторые из них стали фигурантами уголовных дел.