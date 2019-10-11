Власти пообещали помощь в похоронах убитой девочки

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава региональной столицы Михаил Исаев пообещали взять на себя все расходы по организации похорон убитой девятилетней девочки.
Политики встретились с родителями погибшего ребёнка, передаёт «Интерфакс». Они выразили свои соболезнования родственникам школьницы.
Как ранее писал News.ru, уполномоченный по правам детей Саратовской области Татьяна Загородняя заявила, что родители убитой девочки попросили не приносить к их дому цветы и игрушки. По её словам, родственникам сейчас очень тяжело.