В РПЦ высказались против смертной казни

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подключился к дискуссии о возвращении в России смертной казни, которая возникла на фоне громкого дела об убийстве девятилетней девочки в Саратове

«Я против смертной казни. Пожизненное (буквально). Одиночка», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев подискутировали на тему возвращения в России смертной казни. Симоньян указала на риск казни невиновного, а Соловьев напомнил о Содоме — библейском городе, уничтоженном Богом за грехи его жителей.

Дискуссия о возвращении в России смертной казни возникла на фоне громкого дела об убийстве девятилетней девочки в Саратове.

Накануне, после появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.

По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.