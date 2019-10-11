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В РПЦ высказались против смертной казни 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
В РПЦ высказались против смертной казни
Фото: ТАСС
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подключился к дискуссии о возвращении в России смертной казни, которая возникла на фоне громкого дела об убийстве девятилетней девочки в Саратове.
«Я против смертной казни. Пожизненное (буквально). Одиночка», — написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев подискутировали на тему возвращения в России смертной казни. Симоньян указала на риск казни невиновного, а Соловьев напомнил о Содоме — библейском городе, уничтоженном Богом за грехи его жителей.
Дискуссия о возвращении в России смертной казни возникла на фоне громкого дела об убийстве девятилетней девочки в Саратове.
Накануне, после появления сообщений о том, что девочку нашли мертвой, местные жители собрались у полицейского участка с требованием немедленной расправы над предполагаемым преступником. Люди разошлись только утром пятницы.
По информации СМИ, подозреваемый шесть раз был судим за кражи, разбой и изнасилования. Он рассказал, что убил девочку из-за самовольно захваченного гаража. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве ребенка и не очень уверенно заявил, что раскаялся в содеянном.
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Комментарии
Общество , Владимир Легойда , Маргарита Симоньян , Владимир Соловьев , РПЦ , Саратов
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