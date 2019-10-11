Минздрав рассказал о будущем врачей из центра Блохина

В Минздраве рассказали о будущем врачей из центра Блохина

Руководители медучреждений в России сами решат, принимать ли на работу уволившихся из онкоцентра имени Блохина врачей. Минздрав не направлял соответствующие указания, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова

Никаких указов, насколько мне известно, нет, от Минздрава точно. А брать или не брать людей с учётом их профессиональных, моральных и нравственных качеств — это решать каждому конкретному руководителю, — цитирует чиновницу РИА Новости.

В октябре текущего года 26 врачей НМИЦ имени Блохина подготовили заявления об увольнении. На их обращение, размещённое на YouTube, отреагировали в Кремле, выразив надежду, что Минздрав вскоре прояснит ситуацию с зарплатами и другими претензиями медиков. Позже Минздрав выявил серьёзные нарушения в работе центра.

Как писал News.ru ранее, информация о доходах медсестёр в размере от двух до пяти тысяч рублей за месяц не соответствует действительности, заявили в пресс-службе центра имени Блохина. В учреждении считают, что объявившая об этом сотрудница занизила показатель «в десятки раз».