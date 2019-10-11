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Прокуратура Москвы потребовала арестовать квартиру Алексея Навального 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального
Фото: РИА Новости
Речь идёт о жилье в Марьине площадью 78,5 кв. м.
Сумма исковых требований — 5 млн рублей. Об этом Навальный написал в своём Instagram.
По мнению прокуратуры, из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, поэтому на оплату их труда потребовались дополнительные деньги. Их ведомство и пытается взыскать с оппозиционеров, которых считает организаторами акций протеста минувшим летом.
Между тем адвокат Сергей Бадамшин написал в своём Telegram, что Черемушкинский суд ещё 9 сентября отказался арестовывать в качестве обеспечительной меры имущество оппозиционеров, в том числе и квартиру Навального.
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Общество , Другое , Алексей Навальный , Сергей Бадамшин , Росгвардия , Москва
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