Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального

Речь идёт о жилье в Марьине площадью 78,5 кв. м.
По мнению прокуратуры, из-за митингов сотрудники Росгвардии работали сверхурочно, поэтому на оплату их труда потребовались дополнительные деньги. Их ведомство и пытается взыскать с оппозиционеров, которых считает организаторами акций протеста минувшим летом.
Между тем адвокат Сергей Бадамшин написал в своём Telegram, что Черемушкинский суд ещё 9 сентября отказался арестовывать в качестве обеспечительной меры имущество оппозиционеров, в том числе и квартиру Навального.