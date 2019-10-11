Российские врачи отрезали лишнее трехногому младенцу

В московской больнице прооперировали мальчика, родившегося с тремя ногами. Об этом сообщает информационное агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

В сообщении говорится, что ребенок появился на свет с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверстия. На средней ноге было две пятки, из-за чего врачи предположили, что изначально в утробе развивались близнецы, но в итоге сформировался только один плод.

Беременность матери протекала нормально. Проблему заметили на УЗИ, однако женщина решила рожать. Семья роженицы поддержала такое решение.

В первые сутки после рождения врачи вывели ребенку петлевую сигмостому (фрагмент кишечника, который выводится из брюшной полости наружу, чтобы из организма могли выходить испражнения и газы, — прим. Лента.ру), мать научилась пользоваться калоприемником.

Ребенок нормально питался, улыбался и прибавлял в весе. Когда мальчику был месяц, родители отвезли его из родного города на лечение в Москву. В августе 2018 года хирурги удалили ребенку лишнюю ногу.

В феврале 2019 года пациента привезли на вторую операцию: урологи решили проблему удвоения мочеполовой системы. В сентябре начался третий этап лечения: ребенку устранят аноректальный порок. Врачи обследовали мальчика и назначили план операции.

Через 14 недель ребенку планируют удалить сигмостому. В результате мальчик получит возможность жить полноценной жизнью. Ребенок уже ходит, познает мир и проявляет любознательность.

«В сентябре они с мамой приехали на третий этап. Мальчику уже год и два месяца. Он ходит, познает мир, проявляет любознательность. Пришло время устранения аноректального порока. Врачи провели масштабное обследование и наметили четкий план операции. 1,5 часа ювелирной, кропотливой и слаженной работы в операционной, затем трое суток в отделении реанимации. Малыш будет проходить лечение под присмотром специалистов в своем родном городе», — сказали в пресс-службе.

Через 14 недель пациента ждет удаление сигмостомы.

«Благодаря современным возможностям медицины, высочайшей квалификации специалистов, наличию необходимого оборудования, этот ребенок получил возможность жить полноценной жизнью и радовать своих близких», — заключили в Депздраве Москвы.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области Украины родилась девочка с двумя головами. Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, женщина не стала прерывать свою первую беременность, но роды были преждевременными и прошли на 33 неделе.