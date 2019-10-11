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Подрабатывающих матерей лишат пособий на детей 

Uralpress.Ru + ещё 3 11 часов назад
Подрабатывающих матерей лишат детских пособий
Фото: depositphotos.com
В России планируют пересмотреть положения по выплате пособий по уходу за детьми до 1,5 лет. Деньги должен получать тот, кто непосредственно проводит с ребенком необходимое количество времени, приводит позицию Министерства труда РФ РБК.
Ведомство накануне разработало свод поправок в законодательство о социальном страховании и пособиях на детей. Инициативой предлагается лишать выплат родителей, которые находятся в отпуске по уходу за чадом до 1,5 лет и одновременно работают даже неполный рабочий день.
В настоящее время такое пособие может получать тот, кто уделяет ребенку достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день. Теперь чиновники решили пересмотреть эту норму. Количество часов неполного рабочего дня в законодательстве не прописано и отдано на откуп работодателям, в результате родитель не может уделять должного внимания ребенку, а пособие получает. Поэтому такое положение приводит к злоупотреблениям.
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