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Названа стоимость жизни человека в России 

News.ru 1 час назад
На конец первого полугодия 2019 года в России действовало 8,93 млн договоров страхования жизни на общую сумму 17,74 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, с которыми ознакомился News.ru. Таким образом, 1,98 млн рублей — средняя сумма по одному договору страхования жизни, которую выплатят страховые компании в случае смерти человека.
Стоит отметить, что в общем числе таких договоров находятся те, которые оформлены как страхование жизни заёмщика (5,77 млн на общую сумму 8,58 трлн рублей). Средняя сумма страхования по ним составляет 1,48 млн рублей.
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с News.ru высказал точку зрения, что россияне редко страхуют свою жизнь целенаправленно.
Думаю, что чистое страхование жизни, когда люди приходят и говорят: «Застрахуйте мне жизнь, потому что я хочу, чтобы моя семья была спокойна, если я единственный кормилец в семье»… Я не думаю, что у нас ответственность социальная в обществе выросла настолько, что резко увеличилось число таких людей. Скорее всего это связано с тем, что расширилась линейка продуктов, и эту услугу продают в нагрузку к другим, — пояснил Голубовский.
В России резко выросли выплаты по договорам страхования жизни, писал ранее News.ru. Так, в первом полугодии 2019 года она составила 50,96 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (25,18 млрд рублей), и в три раза — 2017-го (16,53 млрд рублей).
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Комментарии2
Общество , Видео , Дмитрий Голубовский , Центральный банк России
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