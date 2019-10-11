Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом

В 2018 году из-за алкоголизма к врачам обратились более 2 млн россиян. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Минздрава.

Как отмечается, более 75 тыс. человек получили диагноз "алкоголизм" или "алкогольный психоз" впервые.

Лидирующую позицию в данном рейтинге занял Чукотский автономный округ (29 на 10 тыс. жителей старше 18 лет), на второй строчке оказалась Якутия (23 случая на 10 тыс.), далее следует Ненецкий автономный округ (1 один из 500 человек).

Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Каждый десятый с данным диагнозом живет в Пермском крае, Башкирии, Татарстане и Пензенской области. Почти во всех регионах Поволжья, кроме Пензенской области.