«Слез у меня не осталось»: жена Хворостовского не смирилась с его смертью

Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского , который скончался от рака мозга несколько лет назад, Флоранс заявила, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что любимого мужа нет рядом с ней.

«Слез у меня не осталось после всего», — заявила убитая горем женщина.

Она отметила, что сейчас старается поддерживать отношения с детьми супруга от первого брака Даней и Сашей. Флоранс уверяет, что они для нее — близкие люди. Сейчас близнецы, которым уже по 23 года, заканчивают университет. Также Флоранс рассказала, что удочеренная дочь Хворостовского Маша не так давно родила ребенка.

Хворостовская продолжает жить в столице Англии — Лондоне. Она посвятила себя воспитанию детей. Кроме того, женщина ходит в спортзал, поддерживает себя в прекрасной физической форме.

В доме у Дмитрия Хворостовского появились две собаки. Жена оперного певца приняла решение взять их вскоре после ухода из жизни мужа, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество, сообщает «Комсомольская правда».