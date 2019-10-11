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«Слез у меня не осталось»: жена Хворостовского не смирилась с его смертью 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
«Слез у меня не осталось»
Фото: globallookpress.com
Супруга оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался от рака мозга несколько лет назад, Флоранс заявила, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что любимого мужа нет рядом с ней.
«Слез у меня не осталось после всего», — заявила убитая горем женщина.
Она отметила, что сейчас старается поддерживать отношения с детьми супруга от первого брака Даней и Сашей. Флоранс уверяет, что они для нее — близкие люди. Сейчас близнецы, которым уже по 23 года, заканчивают университет. Также Флоранс рассказала, что удочеренная дочь Хворостовского Маша не так давно родила ребенка.
Хворостовская продолжает жить в столице Англии — Лондоне. Она посвятила себя воспитанию детей. Кроме того, женщина ходит в спортзал, поддерживает себя в прекрасной физической форме.
В доме у Дмитрия Хворостовского появились две собаки. Жена оперного певца приняла решение взять их вскоре после ухода из жизни мужа, чтобы хоть как-то скрасить свое одиночество, сообщает «Комсомольская правда».
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Общество , Шоу-бизнес , Дмитрий Хворостовский , Комсомольская правда
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