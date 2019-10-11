Половина россиян оказалась с лишним весом

Ожирение встречается у каждого второго россиянина старше 30 лет. С 2012 года число людей с лишним весом в стране выросло в 2,3 раза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что такие показатели в первую очередь связаны не с покупательской способностью населения, а с неправильным питанием. По данным НИИ «Питания и биотехнологии», оно на 30-50 процентов влияет на развитие не только ожирения, но и диабета, остеопороза, болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых форм рака.

Роспотребнадзоре указали, что при небольшом избытке веса продолжительность жизни в среднем сокращается на три-пять лет, при выраженном ожирении — до 15 лет. Примерно в двух из трех случаев смерть наступает из-за заболевания, связанного с ожирением и нарушением жирового обмена.

Для борьбы с избыточным весом в ведомстве рекомендовали снизить потребление рафинированных продуктов и фастфуда и увеличить физические нагрузки, а также просвещать детей и взрослых и вести с ними разъяснительную работу.

В августе в Минздраве указывали, что в 2018 году в России было более двух миллионов зарегистрированных врачами случаев ожирения. Самыми «толстыми» регионами оказались Алтайский край, Курганская и Ульяновская области.