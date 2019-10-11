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Половина россиян оказалась с лишним весом 

Lenta.ru + ещё 12 6 часов назад
Половина россиян оказалась с лишним весом
Фото: Reuters
Ожирение встречается у каждого второго россиянина старше 30 лет. С 2012 года число людей с лишним весом в стране выросло в 2,3 раза, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что такие показатели в первую очередь связаны не с покупательской способностью населения, а с неправильным питанием. По данным НИИ «Питания и биотехнологии», оно на 30-50 процентов влияет на развитие не только ожирения, но и диабета, остеопороза, болезней сердечно-сосудистой системы, некоторых форм рака.
В Роспотребнадзоре указали, что при небольшом избытке веса продолжительность жизни в среднем сокращается на три-пять лет, при выраженном ожирении — до 15 лет. Примерно в двух из трех случаев смерть наступает из-за заболевания, связанного с ожирением и нарушением жирового обмена.
Для борьбы с избыточным весом в ведомстве рекомендовали снизить потребление рафинированных продуктов и фастфуда и увеличить физические нагрузки, а также просвещать детей и взрослых и вести с ними разъяснительную работу.
В августе в Минздраве указывали, что в 2018 году в России было более двух миллионов зарегистрированных врачами случаев ожирения. Самыми «толстыми» регионами оказались Алтайский край, Курганская и Ульяновская области.
Сейчас ожирением страдают 15-25 процентов европейцев, растет доля тучных детей и подростков. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году до 41 процента всего населения Земли будут иметь лишний вес.
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Общество , Социология , Минздрав РФ , ВОЗ , Роспотребнадзор
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