Некоторым пенсионерам разрешат работать дольше

Власти разрешат некоторым пенсионерам работать на пять лет дольше

«Сейчас в рамках добровольного страхования граждане могут получать негосударственную пенсию по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В существующем варианте предусмотрена возможность установить в договоре иной возраст, который дает право на получение выплат. В частности, в сторону повышения — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин», — цитирует парламентария газета «Известия».

Единоросс уточнил, что ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников. По словам Толстого, граждан данное предложение никак не ущемит, оно рассчитано лишь на работодателей. Однако эксперты в этом сомневаются, так как, чем меньше по времени гражданин делает взносы, тем, соответственно, меньше и выплаты.

Ранее сообщалось, что Госдума в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России. Депутаты собираются внести изменения в существующие законы о НПФ (негосударственных пенсионных фондах). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый ресурс в виде «длинных» денег.