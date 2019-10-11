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Власти разрешат некоторым пенсионерам работать на пять лет дольше 

Ura.Ru 1 час назад
Некоторым пенсионерам разрешат работать дольше
Фото: РИА Новости
В России готовятся внести коррективы в законопроект о негосударственных пенсиях. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой.
«Сейчас в рамках добровольного страхования граждане могут получать негосударственную пенсию по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В существующем варианте предусмотрена возможность установить в договоре иной возраст, который дает право на получение выплат. В частности, в сторону повышения — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин», — цитирует парламентария газета «Известия».
Единоросс уточнил, что ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников. По словам Толстого, граждан данное предложение никак не ущемит, оно рассчитано лишь на работодателей. Однако эксперты в этом сомневаются, так как, чем меньше по времени гражданин делает взносы, тем, соответственно, меньше и выплаты.
Ранее сообщалось, что Госдума в течение ближайшего года намерена окончательно завершить создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России. Депутаты собираются внести изменения в существующие законы о НПФ (негосударственных пенсионных фондах). Они должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый ресурс в виде «длинных» денег.
До этого Минфин РФ разработал проект с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)». Согласно задумке правительства, он должен заменить вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Однако от этой идеи власти отказались.
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Комментарии
Общество , Социология , Индексация пенсий , Петр Толстой , Госдума , Минфин , газета "Известия"
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