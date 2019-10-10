Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юным петербуржцам могут запретить посещение экстремальных квестов 

express-novosti.ru 6 часов назад
Юным петербуржцам запретят посещать квесты
Фото: ТАСС
«Квесты детям не игрушка!» — решили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и на заседании 9 октября поддержали законопроект депутатов Дениса Четырбока и Александра Ходосока. Они предложили запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.
Авторы инициативы отметили, что юные посетители нередко получают травмы во время таких развлечений. Также упомянули случай, когда 13-летний ребенок поранил ногу топором, а 12-летняя девочка упала и разорвала себе лицо. Депутаты хотят прописать определение квеста и закрепить в законе общие требования безопасности к таким играм и помещениям для их проведения.
Житель северной столицы и отец троих несовершеннолетних детей Афанасий Журавлев считает, что запрет может только подогреть детский интерес к квестам. Лучше сделать эти развлечения безопасными для публики всех возрастов:
«Глупо, когда ради игры человек может получить травму, еще и за свои деньги. Думаю, безопасность — главный критерий существования любых, особенно страшных квестов».
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
express-novosti.ru: последние новости
Следственный комитет назвал официальную причину смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет назвал официальную причину смерти Дмитрия Марьянова Telegram-канал Mash сообщил о частичном параличе Заворотнюк Telegram-канал Mash сообщил о частичном параличе Заворотнюк Лунный прогноз красоты и здоровья на 11 октября Лунный прогноз красоты и здоровья на 11 октября
Комментарии2
Общество , Законопроекты , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки19
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»3
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам4
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу46
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину329
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение