Юным петербуржцам запретят посещать квесты

Юным петербуржцам могут запретить посещение экстремальных квестов

«Квесты детям не игрушка!» — решили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга , и на заседании 9 октября поддержали законопроект депутатов Дениса Четырбока и Александра Ходосока. Они предложили запретить посещать экстремальные квесты детям до 14 лет.

Авторы инициативы отметили, что юные посетители нередко получают травмы во время таких развлечений. Также упомянули случай, когда 13-летний ребенок поранил ногу топором, а 12-летняя девочка упала и разорвала себе лицо. Депутаты хотят прописать определение квеста и закрепить в законе общие требования безопасности к таким играм и помещениям для их проведения.

Житель северной столицы и отец троих несовершеннолетних детей Афанасий Журавлев считает, что запрет может только подогреть детский интерес к квестам. Лучше сделать эти развлечения безопасными для публики всех возрастов: