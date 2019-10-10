В России станет больше школьников

Путин призвал готовиться к существенному увеличению количества школьников в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в стране значительно вырастет число школьников, поэтому необходимо возводить новые школы.

«У нас ситуация в демографической сфере сложная, за счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, начала и середины 90-х, но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах», — заявил глава государства в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает РИА «Новости».

Президент подчеркнул, что в случае, если в России не построят достаточно школ, проблему не удастся решить с помощью вторых и третьих смен. Именно по этой причине необходимо предпринимать шаги по организации новых школьных мест уже сейчас.

«Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах», — сказал Путин.

Он попросил губернатора обращать внимание не только на капитальный ремонт действующих учебных учреждений, но и на строительство новых. Никитин ответил, что возведение новых школ предусмотрено новыми национальными проектами и региональными программами.