Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал готовиться к существенному увеличению количества школьников в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
В России станет больше школьников
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в стране значительно вырастет число школьников, поэтому необходимо возводить новые школы.
«У нас ситуация в демографической сфере сложная, за счет объективных обстоятельств, связанных с потерями во время Второй мировой войны, начала и середины 90-х, но имея в виду наши результаты по демографической повестке в предыдущие годы, количество школьников у нас существенно увеличится в ближайшие годы, и нам нужно быть к этому готовыми, нам нужно иметь достаточное количество мест в школах», — заявил глава государства в ходе встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, передает РИА «Новости».
Президент подчеркнул, что в случае, если в России не построят достаточно школ, проблему не удастся решить с помощью вторых и третьих смен. Именно по этой причине необходимо предпринимать шаги по организации новых школьных мест уже сейчас.
«Я хочу, чтобы и вы обратили на это внимание, и коллеги в регионах», — сказал Путин.
Он попросил губернатора обращать внимание не только на капитальный ремонт действующих учебных учреждений, но и на строительство новых. Никитин ответил, что возведение новых школ предусмотрено новыми национальными проектами и региональными программами.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт: За отказ дать Донбассу автономию Украину могут выгнать из «Минска» Эксперт: За отказ дать Донбассу автономию Украину могут выгнать из «Минска» Предложена альтернатива смертной казни в России Предложена альтернатива смертной казни в России В России собрались ввести штрафы для родителей курящих детей В России собрались ввести штрафы для родителей курящих детей
Комментарии8
Общество , Образование , Глеб Никитин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В ДНР сделали предупреждение Киеву649
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного
Пока вы не уснули: Россиян лишили нового выходного100
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове
«На борту человек с оружием»: ЧП в Ростове77
Анкара ответила на угрозы Трампа
Анкара ответила на угрозы Трампа56
В Лондоне умер беглый российский банкир
В Лондоне умер беглый российский банкир582
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение