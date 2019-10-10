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Назван самый грязный предмет в самолете 

Рамблер 53 минуты назад
Назван самый грязный предмет в самолете
Фото: depositphotos.com
Самыми грязными предметами в самолете, по мнению бортпроводников, стали подушки, которые выдают пассажирам во время длительных перелетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Express.
Американская бортпроводница Джамиля Хардвик рассказала, что в стирку попадают только наволочки, а в самих подушках скапливается огромное количество микробов.
Она отметила, что никогда не стала бы пользоваться такими подушками, и посоветовала всем пассажирам приносить на рейс свои подушки.
Хардвик также рекомендовала путешественникам не пользоваться самолетными пледами.
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Общество , газета "Известия"
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