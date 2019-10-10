Назван самый грязный предмет в самолете 

Самыми грязными предметами в самолете, по мнению бортпроводников, стали подушки, которые выдают пассажирам во время длительных перелетов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Express.
Американская бортпроводница Джамиля Хардвик рассказала, что в стирку попадают только наволочки, а в самих подушках скапливается огромное количество микробов.
Она отметила, что никогда не стала бы пользоваться такими подушками, и посоветовала всем пассажирам приносить на рейс свои подушки.
Хардвик также рекомендовала путешественникам не пользоваться самолетными пледами.