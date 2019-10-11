Захар Прилепин очистит «Есенинскую Русь» от коттеджей

«У меня особые взаимоотношения с музыкой сталинских времен. Я считаю, что это серьезнейший музыкальный пласт, не имеющий аналогов», — сказал газете ВЗГЛЯД писатель Захар Прилепин . В четверг в Рязанской области он открыл мемориальную табличку возле дома Анатолия Новикова , знаменитого советского композитора сталинского периода. Он также рассказал о задачах по сохранению есенинского заповедника.

«Анатолий Новиков — это великий советский композитор. Его родной дом находился недалеко от дома, где я сам вырос. Я всю жизнь ходил мимо дома Анатолия Григорьевича — автора музыки к песням «Смуглянка», «Эх, дороги…», «Вася-Василек», «Гимн демократической молодежи» и многих других шедевров. У него порядка 600 песен, пятьдесят из которых точно входят в национальную генетическую культурную память», — сказал писатель и член центрального штаба ОНФ Захар Прилепин.

Накануне, как писала газета «Вечерняя Рязань», Захар Прилепин посетил Рязанскую область, где в райцентре Скопин с его участием состоялось открытие отреставрированной мемориальной доски на доме, где в конце XIX — начале XX веков жил будущий народный артист СССР Анатолий Новиков. Мероприятие приурочили к 123-летию со дня его рождения. Кстати, на доме Новикова еще в 1990 году установили памятную доску, но вандалы дважды ее снимали.

«Мемориальная доска исчезла с дома Новикова и мне пришлось заняться этим. Новиков — мой земляк. Скопин — это мой родной город. Это большой проект — придание городу исторического статуса, что позволит сохранять память не только Новикова, но и других людей, родившихся в Скопине, которых там множество, начиная с маршала Сергея Бирюзова и режиссера Ивана Лукинского. Даже Владислав Юрьевич Сурков (помощник президента России) учился там в школе. Список знаменитых скопинцев, внесших вклад в культуру и прочие сферы нашей жизни, аномален. Обычно одного человека хватает на городок, а здесь их человек 10-12, что явно неслучайно», — говорит Прилепин.

Также писатель провел встречу с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым по вопросам благоустройства территории музея-заповедника «Есенинская Русь». Напомним, там расположена деревня Константиново, в которой в 1895 году родился поэт Сергей Есенин

«Происходящим в Константиново занимаюсь в рамках проекта «Добровольцы культуры», который я создал как член исполкома «Народного фронта». «Добровольцы культуры» — это люди на местах, в том же самом Скопине или Константиново, в Рязани, в других городах — Саратов или Королев. Эти люди озабочены разрушением исторических или культурных памятников, заповедников. Мы выходим с ними на связь и помогаем, используя свои разнообразные возможности, в том числе законодательные», — пояснил Прилепин.

Что касается заповедника «Есенинская Русь», то его проблемами Прилепин занимается с 2014 года. Тогда ряд обеспеченных людей, по его словам, позволил себе построить коттеджи «в тех местах, где строиться не надо». «Проблема застарелая. Чтобы решать ее не огульно, а аккуратно и последовательно, мы встречаемся с людьми на самых разных уровнях. Я остался доволен этой встречей с губернатором, мы будем работать дальше», — пообещал писатель.