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Омбудсмен Москвы выступила против несогласованных митингов 

Рамблер 10 часов назад
Омбудсмен Москвы выступила против несогласованных митингов
Фото: аккаунт Уполномоченного по правам человека в Москве в Facebook
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призналась, что не поддерживает проведение несанкционированных митингов.
«Я категорически против несанкционированных митингов, я за то, чтобы закон был превыше всего, он должен работать, если этого не будет, то наступит хаос», — приводит «Рапси» слова Потяевой.
Она согласилась, что власть должна руководствоваться не только правом, но и справедливостью, подчеркнув при этом, что и общество должно соблюдать закон. По ее словам, «если люди не руководствуются законом, то мира у нас не будет».
Потяева заявила, что задача омбудсмена — опираясь на нормы права, сделать все возможное, чтобы помочь заявителю.
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Общество , Митинги в Москве , Татьяна Потяева , Москва
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