Омбудсмен Москвы выступила против несогласованных митингов

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева призналась, что не поддерживает проведение несанкционированных митингов.

«Я категорически против несанкционированных митингов, я за то, чтобы закон был превыше всего, он должен работать, если этого не будет, то наступит хаос», — приводит «Рапси» слова Потяевой.

Она согласилась, что власть должна руководствоваться не только правом, но и справедливостью, подчеркнув при этом, что и общество должно соблюдать закон. По ее словам, «если люди не руководствуются законом, то мира у нас не будет».

Потяева заявила, что задача омбудсмена — опираясь на нормы права, сделать все возможное, чтобы помочь заявителю.