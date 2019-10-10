Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому

«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда. Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла», — сказал Тимошенко.

Сам президент Украины в ходе пресс-конференции прокомментировал нежелание общаться с российскими СМИ. Он заявил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые относятся «не тепло» к независимости Украины.

«У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?», — сказал Зеленский.

Кроме того, он назвал российскую телеведущую Ольгу Скабееву «очень опасной».