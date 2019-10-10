Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому 

Телеведущей Ольге Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РИА «Новости».
«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда. Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла», — сказал Тимошенко.
Сам президент Украины в ходе пресс-конференции прокомментировал нежелание общаться с российскими СМИ. Он заявил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые относятся «не тепло» к независимости Украины.
«У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?», — сказал Зеленский.
Кроме того, он назвал российскую телеведущую Ольгу Скабееву «очень опасной».