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Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому 

Рамблер + ещё 6 25 минут назад
Телеведущей Ольге Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко, передает РИА «Новости».
Скабееву оскорбили в прямом эфире
«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда. Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла», — сказал Тимошенко.
Сам президент Украины в ходе пресс-конференции прокомментировал нежелание общаться с российскими СМИ. Он заявил, что у него нет времени отвечать всем СМИ, которые относятся «не тепло» к независимости Украины.
«У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?», — сказал Зеленский.
Кроме того, он назвал российскую телеведущую Ольгу Скабееву «очень опасной».
Общество , Видео , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева
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