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Скабеевой отказали в вопросе Зеленскому 

Аргументы Недели + ещё 3 1 час назад
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Фото: скриншот
Телеведущей «России-1» Ольге Скабеевой отказали в аккредитации на пресс-марафон с Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В четверг Владимир Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами. Помимо украинских корреспондентов заявки на участие в нем подали представители зарубежных для Украины СМИ. Среди них были сотрудники ВГТРК.
«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда», — рассказал Кирилл Тимошенко: «Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла».
О реакции Ольги Скабеевой пока ничего не известно. Какой она хотела задать вопрос Зеленскому, не сообщается.
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Общество , Кирилл Тимошенко , Владимир Зеленский , Ольга Скабеева , ВГТРК
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