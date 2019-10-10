Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому

Скабеевой отказали в вопросе Зеленскому

В четверг Владимир Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами. Помимо украинских корреспондентов заявки на участие в нем подали представители зарубежных для Украины СМИ. Среди них были сотрудники ВГТРК.

«Я знаю, что госпожа Скабеева подавала заявку, но сказали, что она не сможет въехать сюда», — рассказал Кирилл Тимошенко: «Мы не хотим сейчас общаться с российскими пропагандистами, нет смысла».

О реакции Ольги Скабеевой пока ничего не известно. Какой она хотела задать вопрос Зеленскому, не сообщается.