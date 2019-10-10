В Роскомнадзоре рассказали об успехах борьбы в интернете

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Роскомнадзор назвал количество заблокированных ресурсов по закону об оскорблении госсимволов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 11 часов назад
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Фото: РИА Новости
В Роскомнадзор с момента действия закона госсимволов и госинститутов поступило свыше 100 ссылок на материалы в Сети с подобным содержанием.
«С момента действия закона в Федеральную службу поступило более 100 интернет-ссылок в составе таких требований Генеральной прокуратуры. При этом в подавляющем большинстве случаев администрации сайтов, в том числе иностранных, удаляют запрещенный контент, блокируется только 6 ссылок», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Такая мера принимается на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
«Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации», — напоминает Роскомнадзор.
Напомним, Twitter по требованию Роскомнадзора удалил нецензурное сообщение с оскорблением жителей России и запись пользователя с изображением, в неприличной форме оскорбляющим государственный флаг России. Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе России. В августе YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблениями российского флага.
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Комментарии1
Общество , Интернет , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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