Могут ли москвичи остаться без тепла и воды?

Могут ли москвичам отключить тепло и горячую воду?

Это только кажется, что в московском ЖКХ безраздельно властвует ГБУ «Жилищник». У него в управлении 60% столичных домов. Остальные — это частные управляющие компании. В том числе и «Юнидом». Она, вообще, старейшая — работает с начала 90-х, когда еще были ЖЭКи и РЭУ. Собственно, УК так и появляются. Или это бывший ЖЭК, или, если дом новый, строители сами и создают управляющую компанию.

Что произошло с «Юнидомом», не очень понятно. У него в управлении 340 домов на востоке Москвы. И, как выяснилось, почти миллиардный долг перед московскими энергетиками — за тепло и горячую воду. МОЭК пригрозил отключить горячую воду в 180 домах. Еще весной жители домов, которые обслуживает УК, узнали о ее долгах. И некоторым удалось сменить компанию. Рассказывает жительница района Преображенское Ольга Свидро.

Ольга Свидро, жительница района Преображенское: «То, что у них долги, начали об этом говорить еще весной. Предложили поменять компанию. Они у нас, наверное, несколько лет. Мы недовольны — я, например, и соседи недовольны уборкой подъездов. Ты пока не звонишь, не говоришь, когда же вы придете убраться, они не приходят, хотя у нас не многоквартирный дом. У нас сталинский дом, там две квартиры на этаже, семь этажей. Ужасно они убираются. И когда мы сейчас переизбрали компанию большинством голосов, они к нам начинают ходить, уговаривают, чтобы мы поменяли свое мнение, чтобы мы забрали свое заявление. То есть такая не очень приятная ситуация. Заявления мы все написали, большинство голосов за то, что мы должны поменять. По-моему, „Преображенец“ у нас. И вот „Юнидом“ приходит и говорит: „Вы знаете, они такие ужасные…“ Понятно, что они могут говорить. Мы говорим: „Вы знаете, хуже, чем вы, уже быть не может. Но без воды оставаться не хочется“.

Странность в этой истории в том, что сейчас управляющие компании не платят напрямую поставщикам услуг. Раньше они получали от жильцов деньги и сами их распределяли по контрагентам. Что естественным образом способствовало тому, что контрагенты, те же энергетики, могли деньги не получить вовремя. Или не получить совсем. Несколько лет назад власти провели реформу. Теперь деньги от жильцов уходят в МФЦ. А уже эти центры делят их между управляющей компанией, энергетиками и так далее. Это было мудрое решение — чтобы ни у кого не было соблазна оставить средства у себя. Поэтому и непонятно, каким образом „Юнидом“ мог задолжать МОЭК такую огромную сумму. Тем более что раньше к этой УК претензий не было, рассказывает исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина

Вера Москвина, исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ: „Мы знаем эту компанию — она действительно, на рынке давно. Она никогда не перерегистрировалась. Это не как остальные компании: три года проработали, значит, условное „Юни“ сменили на „Макси“, деньги и активы хапнули, дома перевели на новые названия — и вперед. „Юнидом“ так никогда не делала. Это стабильная компания, она нормально работала все это время. Что случилось с компанией и почему у нее такая бешеная задолженность, что на сегодняшний день является грубым нарушением лицензионных требований, непонятно“.

По данным системы СПАРК, „Юнидом“ — постоянный участник судебных разбирательств. И главный истец — МОЭК, который требует от УК заплатить за тепло и воду. Причем МОЭК постоянно выигрывает эти дела, но компания, судя по претензиям, все равно должна ей деньги.

Кстати, это не первый случай. Недавно столичные энергетики сообщали еще о трех частных компаниях, которые управляли домами в центре города. Они в общей сложности задолжали за тепло почти полтора миллиарда. И в итоге отказались от управления домами.

Финал истории с „Юнидомом“ еще впереди. Но вряд ли энергетики отключат у жителей Восточного административного округа тепло и горячую воду. Не только потому, что делать это поздней осенью негуманно. Жители-то МОЭК не должны, они исправно платят за коммунальные услуги. Да и в МОЭК сообщили, что угроза отключения и непосредственно отключение — это разные вещи. Но как минимум привлечь к себе внимание коммунальщикам удалось.