Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»

Украинский эксперт не выдержал оскорблений и сам покинул студию «России 1»

Приглашенные эксперты из Украины Вадим Трюхан и Александр Семченко обменялись оскорблениями в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Не выдержав нападок, Трюхан сам покинул студию ток-шоу. Фрагмент из передачи опубликовали «Вести.Ru».

Конфликт произошел во время обсуждения причины срыва разведения войск в Донбассе. Один из ведущих, Евгений Попов , обратился к Трюхану, попросив сказать, на чьей он стороне — полиции Украины или националистов. Он ответил, что на стороне Украины.

Попов выразил недовольство, посчитав это уходом от ответа: «Не ответили, как всегда». Ольга Скабеева отметила, что Трюхан «хитрит и юлит».

«Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист Семченко из Украины расскажет», — сказал он ведущим в ответ.

Семченко возмутился этим высказыванием. «Это ты пропагандист! Сидит на каналах [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, трубит там все время», — сказал политолог. Трюхан подчеркнул, что это ложь.

«Не ври! Никогда на каналах Порошенко не был. Пока он не был президентом — бывал на всяких, когда он стал президентом — не ходил! Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!» — прокричал Трюхан.

Семченко в ответ отказался считать эксперта человеком: «Ты — не человек, ты превратился непонятно во что! Внешне похож на человека, но внутри куча, наполненная дерьмом». Трюхан отказался находиться в одной студии с политологом и покинул студию.