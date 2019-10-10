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Украинский эксперт не выдержал оскорблений и сам покинул студию «России 1» 

Lenta.ru 35 минут назад
Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»
Фото: Facebook
Приглашенные эксперты из Украины Вадим Трюхан и Александр Семченко обменялись оскорблениями в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Не выдержав нападок, Трюхан сам покинул студию ток-шоу. Фрагмент из передачи опубликовали «Вести.Ru».
Конфликт произошел во время обсуждения причины срыва разведения войск в Донбассе. Один из ведущих, Евгений Попов, обратился к Трюхану, попросив сказать, на чьей он стороне — полиции Украины или националистов. Он ответил, что на стороне Украины.
Попов выразил недовольство, посчитав это уходом от ответа: «Не ответили, как всегда». Ольга Скабеева отметила, что Трюхан «хитрит и юлит».
«Не хотите слушать правду — не слушайте! Пускай вам пропагандист Семченко из Украины расскажет», — сказал он ведущим в ответ.
Семченко возмутился этим высказыванием. «Это ты пропагандист! Сидит на каналах [бывшего президента Украины Петра] Порошенко, трубит там все время», — сказал политолог. Трюхан подчеркнул, что это ложь.
«Не ври! Никогда на каналах Порошенко не был. Пока он не был президентом — бывал на всяких, когда он стал президентом — не ходил! Хотя бы здесь не ври. Ты — реальный подонок, у тебя ни одного факта нет!» — прокричал Трюхан.
Семченко в ответ отказался считать эксперта человеком: «Ты — не человек, ты превратился непонятно во что! Внешне похож на человека, но внутри куча, наполненная дерьмом». Трюхан отказался находиться в одной студии с политологом и покинул студию.
В эфире российских политических ток-шоу регулярно происходит обмен оскорблениями, нередко конфликты могут перейти в драки. В сентябре Скабеева в эфире передачи ввязалась в перепалку с украинской журналисткой Яниной Соколовской. Они обсуждали российско-украинские переговоры по транзиту газа.
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Общество , Янина Соколовская , Александр Семченко , Ольга Скабеева , Евгений Попов
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