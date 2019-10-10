Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1»

Двое украинских экспертов повздорили в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», в результате чего одному из них пришлось покинуть съемочную площадку.

Как сообщает «Лента.ру», конфликт произошел между приглашенными экспертами Вадимом Трюханом и Александром Семченко . Разногласия возникли во время обсуждения причин срыва разведения войск в Донбассе.

Трюхан назвал Семченко «пропагандистом из Украины», на что оппонент заявил: «Это ты пропагандист! Сидит на каналах Порошенко, трубит там все время».

Трюхан сказал, что все это ложь, и на телеканалах бывшего президента Украины он никогда не был. После этого он назвал Семченко «реальным подонком».

Семченко в ответ отказался считать эксперта человеком: «Ты — не человек, ты превратился непонятно во что! Внешне похож на человека, но внутри куча, наполненная дерьмом».

После этого Трюхан покинул студию, не желая находится со своим оппонентом в одном помещении.