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Украинец не выдержал оскорблений и покинул «Россию 1» 

Рамблер 8 минут назад
Двое украинских экспертов повздорили в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», в результате чего одному из них пришлось покинуть съемочную площадку.
Как сообщает «Лента.ру», конфликт произошел между приглашенными экспертами Вадимом Трюханом и Александром Семченко. Разногласия возникли во время обсуждения причин срыва разведения войск в Донбассе.
Трюхан назвал Семченко «пропагандистом из Украины», на что оппонент заявил: «Это ты пропагандист! Сидит на каналах Порошенко, трубит там все время».
Трюхан сказал, что все это ложь, и на телеканалах бывшего президента Украины он никогда не был. После этого он назвал Семченко «реальным подонком».
Семченко в ответ отказался считать эксперта человеком: «Ты — не человек, ты превратился непонятно во что! Внешне похож на человека, но внутри куча, наполненная дерьмом».
После этого Трюхан покинул студию, не желая находится со своим оппонентом в одном помещении.
Комментарии140
Общество , Видео , Александр Семченко
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