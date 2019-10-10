Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минздрав не нашёл оснований для увольнения главы НИИ центра Блохина 

RT на русском 12 часов назад
Минздрав оценил работу главы центра Блохина
Фото: РИА Новости
Комиссией Минздрава не были найдены основания для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Светланы Варфоломеевой. Об этом сообщает РИА Новости.
«Просьба уволить директора Варфоломееву — комиссия не нашла для этого ни малейшего основания, наоборот рекомендуем директору поддержать её деятельность», — приводит агентство слова директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елены Байбариной.
Ранее в Минздраве России заявили, что претензии четырёх врачей онкоцентра Блохина относительно притеснений со стороны нового руководителя учреждения неоправданны.
30 сентября газета «Известия» сообщила, что детские онкологи обвинили новое руководство центра Блохина в травле, пригрозив своим увольнением.
Как подчёркивали в Кремле, в данной ситуации разбирается Министерство здравоохранения.
Лекарство от шизофрении увеличило бюст до 3-го размера
RT на русском: последние новости
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в Туве Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в Туве Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева В России могут ввести ответственность для родителей курящих детей В России могут ввести ответственность для родителей курящих детей
Комментарии
Общество , Минздрав РФ , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки
Полиция газом отогнала россиян от убийцы девочки19
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»
«Давайте честно: кто любил в Крыму отдыхать?»3
Бузова ответила своим критикам
Бузова ответила своим критикам4
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу
Главный чеченский вор в законе вышел на свободу46
Зеленский первый позвонил Путину
Зеленский первый позвонил Путину329
Видео
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
02:00
Зеленский объяснил невозможность встречи с Путиным
Политика В мире
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
00:31
«Вы дебилы, что ли?»: учитель напал на школьников
Происшествия Статьи
В Донбассе вновь собрались развести войска
05:21
В Донбассе вновь собрались развести войска
В мире Конфликты
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
00:39
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Политика Общество
Анкара ответила на угрозы Трампа
02:02
Анкара ответила на угрозы Трампа
Ближний Восток В мире
В ДНР сделали предупреждение Киеву
02:10
В ДНР сделали предупреждение Киеву
В мире
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
03:13
В США решили наказать Турцию за новое вторжение
В мире Армия
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
00:20
Скабееву не пустили на конференцию к Зеленскому
Общество
Бочкареву выгнали из института Жириновского
01:50
Бочкареву выгнали из института Жириновского
Шоу-бизнес
Россияне остались без нового выходного дня
00:29
Россияне остались без нового выходного дня
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение