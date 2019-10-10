Россияне презрели раздельный сбор мусора

Большинство жителей крупных российских городов (71,7 процента) негативно относятся к идее сортировки и раздельного сбора мусора. Об этом свидетельствуют материалы предоставленного «Ленте.ру» исследования Domofond.

Исследование, в котором приняли участие 90 тысяч респондентов из 16 российских городов-миллионников, показало, что 65,5 процента жителей мегаполисов не хотят сортировать мусор ни при каких условиях. Еще 6,2 процента не готовы заниматься сортировкой самостоятельно, но согласны доплатить, чтобы эту работу за них выполняли специальные службы.

Активнее всего инициативу по раздельному сбору мусора поддерживают в Казани, Воронеже и Екатеринбурге: за нее высказались, соответственно, 39,1 процента, 35,6 и 32,9 процента местных жителей.

Меньше всего сторонников идеи сортировки — в Волгограде (14,8 процента), Омске (15,8 процента) и Нижнем Новгороде (18,9 процента). В этих же городах больше всего негативно настроенных к раздельному сбору: против высказались 81,3 процента волгоградцев, 78 процентов омичей и 77,4 процента нижегородцев.

В Москве идею поддерживают 29,4 процента жителей, в Санкт-Петербурге — 20,2 процента жителей.

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