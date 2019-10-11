Биометрия вместо паспорта: Алкоголь продадут по-новому

АКИТ: магазины могут начат проверять возраст при покупке алкоголя через сканирование лица

Российские онлайн-магазины и традиционная розница могут начать проверять возраст клиента при покупке алкоголя с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему, разрабатываемую «Ростелекомом». Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах форума Finopolis.

«Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное — чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему, которая будет проверять возраст через фото клиента», — сказал президент АКИТ.

Соколов отметил, что вероятность включения данного способа проверки возраста в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока. «Мы вроде обо всем договорились и с „Ростелекомом“, и с правительством тоже. Я думаю, что эта опция появится в законопроекте, и клиента можно будет идентифицировать двумя способами на усмотрение компании — по документу или через биометрию», — сказал он.