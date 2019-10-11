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АКИТ: магазины могут начат проверять возраст при покупке алкоголя через сканирование лица 

BFM.RU + ещё 9 46 минут назад
Биометрия вместо паспорта: Алкоголь продадут по-новому
Фото: ТАСС
Российские онлайн-магазины и традиционная розница могут начать проверять возраст клиента при покупке алкоголя с помощью сканирования его лица через единую биометрическую систему, разрабатываемую «Ростелекомом». Об этом сообщил РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в кулуарах форума Finopolis.
«Мы считаем, что эту систему можно использовать для онлайн-продажи алкоголя. Самое главное — чтобы у компании был выбор. Она может самостоятельно проверять паспорт у клиента и нести риски потери лицензии, если окажется, что получатель заказа несовершеннолетний, а курьер его не проверил или паспорта не оказалось под рукой. Или же переложить этот риск на информационную систему, которая будет проверять возраст через фото клиента», — сказал президент АКИТ.
Соколов отметил, что вероятность включения данного способа проверки возраста в законопроект, легализующий онлайн-торговлю алкоголем, высока. «Мы вроде обо всем договорились и с „Ростелекомом“, и с правительством тоже. Я думаю, что эта опция появится в законопроекте, и клиента можно будет идентифицировать двумя способами на усмотрение компании — по документу или через биометрию», — сказал он.
Среди онлайн-ретейлеров интерес к биометрии проявили Ozon и «Утконос», добавил президент АКИТ. По его словам, члены ассоциации сейчас также обсуждают использование биометрии для подтверждения возраста клиентов на кассах физических магазинов: идут переговоры с «Азбукой вкуса», X5 Retail Group, Metro, «О'кей», «Ашаном». «Если мы сможем распознать возраст клиента на кассе через биометрию, то клиенту, забывшему паспорт, не будет отказано в продаже: он сможет купить алкоголь, при этом организация будет спокойна, что возраст клиента подтвержден», — пояснил он.
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Общество , Артем Соколов , X5 Retail Group , Ашан , РИА Новости
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