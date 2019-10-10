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Психиатр рассказал, как бороться с осенней депрессией 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Россиянам рассказали, как бороться с депрессией
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист-психиатр ДЗМ, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Георгий Костюк в беседе с ФАН рассказал, как бороться с осенней депрессией.
«Самое главное — это своевременное обращение к специалисту. Чаще всего решение проблем требует не столько медикаментозной помощи, сколько психологической или психотерапевтической поддержки», — заявил он.
По его словам, существенную роль в профилактике осенних обострений играет участие близких и родственников.
Как пояснил Костюк, люди с психическими заболеваниями не всегда могут адекватно оценивать своё состояние, поэтому некоторые пациенты прекращают принимать лекарства, начинают злоупотреблять спиртным, что ухудшает течение заболевания.
Специалист советует соблюдать режим работы, отдыха и сна, рационально питаться и принимать витамины. Также рекомендованы умеренные физические нагрузки.
10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья.
Ранее латвийский травматолог-ортопед, директор рижской клинической больницы Янис Петронис в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил влияние осенней погоды на здоровье.
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Комментарии
Общество , Другое , Георгий Костюк , газета "Аргументы недели"
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