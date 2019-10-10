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Соловьев оценил пресс-марафон Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Соловьев оценил пресс-марафон Зеленского
Фото: РИА Новости
Российский теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который проходит в четверг на фуд-корте Kyiv Food Market в Киеве.
«Чем дольше слушаю Зеленского, тем больше хочется послушать [украинского олигарха Игоря] Коломойского. Он-то точно знает, куда ведет Украину», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.
В четверг Зеленский проводит встречу с прессой, которая, как заявлено, будет продолжаться 10 часов. Разговор проходит на недавно открывшемся в украинской столице фуд-корте Kyiv Food Market на территории бывшего завода «Арсенал».
В ходе пресс-марафона Зеленский заявил, что бывший украинский лидер Петр Порошенко стремится стать лидером нового Майдана, предложил ввести миротворцев на границе с Россией, оценил возможность вернуть Донбасс и отобрать Крым военным путем, а также озвучил «план Б» по урегулированию ситуации в стране.
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Комментарии
Общество , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , завод "Арсенал" , Киев
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