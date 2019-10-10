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Бесплатную профпереподготовку могут распространить на россиян с 50 лет 

ТАСС + ещё 1 3 часа назад
Предпенсионерам предложат бесплатную профпереподготовку
Фото: РИА Новости
Программа профессионального переобучения граждан предпенсионного возраста по нацпроекту "Демография" может распространиться на мужчин и женщин старше 50 лет в 2020 году, сообщил в четверг глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
"Программа [профессиональной переподготовки] пользуется спросом, регионы активно включились, и в следующем году планируется, что эта программа будет распространяться на граждан 50+, то есть все люди после 50 лет будут иметь возможность получить переподготовку, освоить новую специальность и таким образом остаться на рынке труда", — сказал он на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
Сейчас по нацпроекту "Демография" идет переобучение граждан предпенсионного возраста — женщин старше 50 лет, мужчин старше 55 лет.
"Уже сейчас видно, что законтрактовано гораздо большее количество граждан, чем было запланировано. Планировалось в этом году обучить 75 тыс. человек, а уже сейчас видно, что будет больше 100 тыс. человек", — отметил Дроздов.
Пенсионный возраст в России начали постепенно повышать с 1 января 2019 года — до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Увеличение возраста будет происходить поэтапно в течение 10 лет и завершится в 2028 году.
Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт — норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.
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Комментарии1
Общество , Социология , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ
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