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Умерла вдова Анатолия Папанова 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла в возрасте 94 лет, передает телеканал "Рен ТВ".
Как сообщает телеграм-канал 112, актриса болела пневмонией. Она плохо почувствовала себя дома и скончалась в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.
Каратаева и Папанов были женаты с 1945 года, в браке родилась дочь Елена. До 2014 года Каратаева играла в Московском театре сатиры, снялась в фильмах "Ревизор", "Под небом Вероны", "Время собирать камни" и др.
Анатолий Папанов умер 5 августа 1987 года, но его тело нашли только 7 августа. Актер сыграл Серпилина в "Живых и мертвых", педиатра в "Детях Дон Кихота", Кису Воробьянинова в "12 стульях", Старобогатова в картине "Холодное лето пятьдесят третьего…".
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Общество , Видео , Другое , Анатолий Папанов , Надежда Каратаева , РЕН ТВ
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