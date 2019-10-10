Умерла вдова Анатолия Папанова

Как сообщает телеграм-канал 112, актриса болела пневмонией. Она плохо почувствовала себя дома и скончалась в машине "скорой помощи" по дороге в больницу.

Каратаева и Папанов были женаты с 1945 года, в браке родилась дочь Елена. До 2014 года Каратаева играла в Московском театре сатиры, снялась в фильмах "Ревизор", "Под небом Вероны", "Время собирать камни" и др.

Анатолий Папанов умер 5 августа 1987 года, но его тело нашли только 7 августа. Актер сыграл Серпилина в "Живых и мертвых", педиатра в "Детях Дон Кихота", Кису Воробьянинова в "12 стульях", Старобогатова в картине "Холодное лето пятьдесят третьего…".