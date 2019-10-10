«Насилует психику»: россиянам надоел Соловьев

«Насилует психику». Россияне потребовали убрать Соловьева с федеральных телеканалов

Россияне потребовали, чтобы журналисту Владимиру Соловьеву запретили вести эфиры на федеральных телеканалах. Они считают, что «этот человек сеет в российском обществе дух розни и вражды».

Петиция с таким требованием появилась на портале Change. Она адресована в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникацией. Автор инициативы утверждает, что в передачах Соловьев всегда присутствует истерия, которая негативно влияет на эмоциональное состояние людей. Это можно назвать «настоящим насилием над психикой слушающей его публики».

«Крайне обременительно слышать его бранные выражения, прямые оскорбления и переходы на личности. Просим СК РФ провести проверку эфиров данного работника телевидения на предмет разжигания межнациональной вражды и розни», — говорится в петиции.

Также автор отмечает, что многие граждане под влиянием эфиров Соловьева приняли решение вступить в ряды частных военных формирований, которые ведут военные действия в Сирии и на Украине. Из них многие не вернулись домой, потеряв свои жизни.