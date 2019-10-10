В Общественной палате предложили альтернативу смертной казни

Елена Сутормина. Пожизненное заключение должно стать главной альтернативой смертной казни. Такое мнение высказала глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты

По её словам, полная и пожизненная изоляция от окружающего мира — вполне достаточна в качестве высшей меры наказания. При этом, отметила она, таким осуждённым необходимо «давать минимум всего, что нужно для жизни».

Вместе с тем, применение карательных мер требует аккуратного отношения, подчеркнула она.

"Применяя подобное наказание, мы должны убедиться в том, что не будет ошибки", — цитирует Сутормину РИА Новости.

Представитель Общественной палаты напомнила, что с юридической точки зрения смертная казнь в России не отменена. С вступлением России в Совет Европы был введён лишь мораторий на её применение. Поэтому этот вопрос «очень непростой».

10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Главная цель объединения — сокращение количества таких приговоров.