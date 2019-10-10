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В Общественной палате предложили альтернативу смертной казни 

News.ru + ещё 1 53 минуты назад
Пожизненное заключение должно стать главной альтернативой смертной казни. Такое мнение высказала глава комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты Елена Сутормина.
По её словам, полная и пожизненная изоляция от окружающего мира — вполне достаточна в качестве высшей меры наказания. При этом, отметила она, таким осуждённым необходимо «давать минимум всего, что нужно для жизни».
Вместе с тем, применение карательных мер требует аккуратного отношения, подчеркнула она.
"Применяя подобное наказание, мы должны убедиться в том, что не будет ошибки", — цитирует Сутормину РИА Новости.
Представитель Общественной палаты напомнила, что с юридической точки зрения смертная казнь в России не отменена. С вступлением России в Совет Европы был введён лишь мораторий на её применение. Поэтому этот вопрос «очень непростой».
10 октября отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. Дата была закреплена в 2003 году коалицией по запрету высшей меры наказания. Главная цель объединения — сокращение количества таких приговоров.
Ранее, как писал News.ru, глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов заявил, что применение смертной казни не снизило уровень преступности ни в одной стране мира. Помимо этого, никогда не исключается судебная ошибка. Поэтому такую меру наказания применять нельзя.
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Общество , Видео , Елена Сутормина , Михаил Федотов , Общественная палата России , Совет по правам человека , Совет Европы , РИА Новости
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