Милонов призвал сделать все туалеты бесплатными

Брать деньги за посещение туалета — не очень правильный принцип, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в четверг, 10 октября.

Ранее стало известно, что РЖД планирует сделать все туалеты на российских вокзалах бесплатными с 1 января 2020 года.

По мнению парламентария, справление нужды изначально не должно приравниваться к приобретению услуги.

— Это же не кофе выпить. Это естественная потребность человека, — пояснил Милонов в беседе с агентством «Москва».

Он отметил, что, оказавшись вообще без денег, человек не может элементарно воспользоваться уборной. Это, уверен депутат, наносит вред чистоте города.

— А какая может быть чистота, если туалет стоит 100 рублей. Если все туалеты будут бесплатными, то тогда нигде не будет мест, куда бы все люди бежали в туалет— везде можно было бы посетить туалет, и тогда нагрузка будет равномерна абсолютно, — сказал политик.

Милонов выразил уверенность, что в конце концов мы «должны к этому прийти».

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Наши вокзалы наконец-то повернулись к пассажирам лицом

Туалеты на российских железнодорожных вокзалах сделают бесплатными! Для всех. Революция случится 1 января 2020 года. Как пояснили в РЖД, к такому решению компанию подтолкнули регулярные жалобы граждан на стоимость посещения туалетов, а также убыточность услуги. Событие удивительное. Я бы даже сказал — эпохальное. Ведь как только умер СССР, на вокзалах закончились бесплатные туалеты (далее…)