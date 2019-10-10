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Умер автор серии картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Петербургский художник Владимир Румянцев, автор серии картин "Петербургские коты" и создатель эмблемы Музея кошки, умер в Санкт-Петербурге 9 октября. Об этом в четверг сообщил музей на своей странице "ВКонтакте".
"9 октября 2019 не стало замурчательного художника Владимира Румянцева, необыкновенно живого, доброго и вдохновляющего человека", — говорится в сообщении.
Владимир Румянцев родился в Череповце, а образование получил в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Наибольшую известность художнику принесли его картины из серии "Петербургские коты". В основном художник писал акварелью, его работы можно увидеть в восьми музейных коллекциях России, а также в частных коллекциях в Германии, Финляндии, США, Великобритании и Швеции. С 1990 года Румянцев был членом Российского союза художника, а в апреле 2019 стал лауреатом премии "Замурчательные люди Петербурга".
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Общество , Видео , Другое , Владимир Румянцев , Санкт-Петербург
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