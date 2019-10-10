Родителей курильщиков станут наказывать

российском правительстве задумались о введении административного наказания для родителей, чьи несовершеннолетние дети курят. Об этом пишут «Известия».

Такая инициатива обсуждалась на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений, прошедшем 23 сентября.

По задумке властей, в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) необходимо внести норму «об административной ответственности родителей за потребление табака несовершеннолетними».

Новый кодекс вступит в силу с 2021 года. Если инициативу одобрят, родителей детей-курильщиков будут наказывать предупреждениями, штрафом или арестом на несколько суток.

В действующей версии административного кодекса предусмотрены наказания для курильщиков-нарушителей: предупреждение, штраф до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За курение на детской площадке штрафуют на две-три тысячи рублей, перекур в кафе и ресторанах, рядом со школами, больницами, аэропортами, вокзалами, автобусными остановками обойдется в 500-1500 рублей. Однако касаются меры только совершеннолетних граждан.

По словам полковника МВД в отставке Евгения Черноусова, если в неположенном месте курит ребенок, полицейским нужно установить его личность и выяснить, кто его родители. При этом нарушитель может не захотеть делиться этой информацией, а задержать его полицейские не смогут.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин назвал самым эффективным способом борьбы с курением среди детей повышени е акцизов и цен на сигареты. Сейчас самые дешевые стоят от 80 рублей, по его мнению, планку стоит поднять до 150 рублей. Также он предложил запретить ароматизированные сигареты.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец отметила, что дети курят втайне от родителей, а если мама с папой и знают, то пытаются отучить ребенка.

Как ранее сообщал «Рамблер», с 1 октября вступили в силу поправки в правила противопожарного режима, касающиеся курильщиков. Поправки запретили использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. В МЧС сначала заявили, что запрет коснется курения на балконах, а затем уточнили, что курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара.

По новым правилам, курильщика, устроившего пожар, будут привлекать к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Им грозят предупреждения или штрафы для физлиц в размере до трех тысяч рублей или до пяти тысяч, если нарушения привели к пожару.