Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Forbes назвал проведенную в РФ пенсионную реформу «грабительской» 

Ura.Ru 3 часа назад
Пенсионную реформу в РФ обозвали «грабительской»
Фото: ТАСС
Редакционный директор российской версии делового журнала Forbes Николай Усков назвал прошедшую в стране пенсионную реформу грабительской. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», рассуждая о поводах, из-за которых россияне могут начать участвовать в массовых протестах.
«Есть мусорные полигоны, есть вопиющие нарушения в процедуру выборов. Нарушение конституционных прав граждан. Свободы митингов, собраний. Есть ограничение свободы слова в СМИ, есть шестилетнее падение уровня жизни людей. Есть грабительская пенсионная реформа. То есть этого достаточно для того, чтобы выйти на улицы», — рассказал он в ходе программы «Особое мнение».
Ранее уехавший из России экономист Сергей Гуриев рассказал журналисту Юрию Дудю о том, что в 2018 году пенсионная реформа в России была проведена на случай, если цены на нефть упадут. Тогда у государства будет возможность достать из «кубышки» запасы, полученные от невыплаченных за пять лет пенсий. А депутат Госдумы РФ Федот Тумусов публично заявил, что от повышения пенсионного возраста в России вполне можно было отказаться.
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Ura.Ru: последние новости
Из главного онкоцентра России уволят несколько десятков опытных врачей Из главного онкоцентра России уволят несколько десятков опытных врачей Муж Скабеевой объяснил, почему на российском ТВ нужно обсуждать Украину Муж Скабеевой объяснил, почему на российском ТВ нужно обсуждать Украину Протоиерей РПЦ назвал эпидемию рака среди женщин наказанием за убийство детей Протоиерей РПЦ назвал эпидемию рака среди женщин наказанием за убийство детей
Комментарии15
Общество , Сергей Гуриев , Николай Усков , Федот Тумусов , Госдума , Forbes , Эхо Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Донбассе вновь собрались развести войска
В Донбассе вновь собрались развести войска698
РФ сочли причиной коррумпированности Украины
РФ сочли причиной коррумпированности Украины192
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко
Он проиграл Украину: Савченко о Порошенко67
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине
Песков отреагировал на стихи Шнурова о Путине141
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой
Россиянин ненароком купил квартиру со взрывчаткой7
Видео
Простейший в мире электрический поезд
01:44
Простейший в мире электрический поезд
Наука и техника
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
00:33
Трагедия в Cудный день: что произошло в Германии
Происшествия Статьи
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
03:41
Вторжение в Сирию: появились жертвы среди жителей
Армия Ближний Восток
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
02:52
«Путь в никуда»: националисты срывают мир в Донбассе
Армия Войска
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
04:28
НАТО отреагировало на операцию Турции в Сирии
Армия Ближний Восток
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
00:46
Соловьева нарекли «психопатом в чистом виде»
Общество
Курды нанесли ответный удар по Турции
04:48
Курды нанесли ответный удар по Турции
Армия Ближний Восток
Евросоюз призвал Турцию остановиться
04:28
Евросоюз призвал Турцию остановиться
В мире Ближний Восток
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
00:58
«Украина сама не справится»: Зеленский о Крыме
В мире Конфликты
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
03:41
«Турецкое вторжение»: Эрдоган начал операцию в Сирии
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение