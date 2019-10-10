Россиян будут лечить мигранты

Минздрав предлагает решить кадровую проблему здравоохранения в России за счёт мигрантов. Желающим лечить россиян будут выдавать паспорта в упрощённом порядке.
Сейчас имеющийся кадровый потенциал врачей может покрыть потребность в специалистах только на 4%. Искать новых специалистов планируется среди бывших соотечественников, пишут «Известия».
Если же между зарубежными и российскими врачами возникнет конкуренция за рабочие места, список будет корректироваться в оперативном порядке.
На сегодня только поликлиники нуждаются в более 25 тыс. врачей и порядка 130 тыс. медсестёр и другого персонала. В стране не хватает четырёх тысяч онкологов. Мигранты помогут хотя бы на время разрешить сложившуюся ситуацию.
Ранее News.ru сообщал, что оплата труда медработников должна быть такой, чтобы она могла мотивировать их к эффективной деятельности и позволила решить кадровый вопрос. Об этом на встрече с премьером Дмитрием Медведевым заявил президент Владимир Путин.