Россиян будут лечить мигранты

Мигранты покроют дефицит медиков в России

Минздрав предлагает решить кадровую проблему здравоохранения в России за счёт мигрантов. Желающим лечить россиян будут выдавать паспорта в упрощённом порядке.

Сейчас имеющийся кадровый потенциал врачей может покрыть потребность в специалистах только на 4%. Искать новых специалистов планируется среди бывших соотечественников, пишут «Известия».

Если же между зарубежными и российскими врачами возникнет конкуренция за рабочие места, список будет корректироваться в оперативном порядке.

На сегодня только поликлиники нуждаются в более 25 тыс. врачей и порядка 130 тыс. медсестёр и другого персонала. В стране не хватает четырёх тысяч онкологов. Мигранты помогут хотя бы на время разрешить сложившуюся ситуацию.