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Неплательщикам алиментов закроют лазейки в законе 

News.ru + ещё 2 39 минут назад
По всей строгости: Алиментщиков ждут изменения
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press
Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, который не позволит неплательщикам алиментов избежать уголовной ответственности.
На данный момент лица, уклоняющиеся от исполнения своих обязательств по выплате алиментов, могут избежать наказания, если делают нерегулярные и незначительные выплаты. Изменения в законодательстве лишат их такой возможности. Внесение поправок в статью 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» должно пройти до 2020 года в рамках Десятилетия детства, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, в Минэкономразвития заявили, что при принудительном взыскании долгов с граждан необходимо оставлять им базовый объём средств, который не должен быть меньше прожиточного минимума.
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Общество , Политика , Минюст РФ , Минэкономразвития , РИА Новости
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