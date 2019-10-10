По всей строгости: Алиментщиков ждут изменения

Неплательщикам алиментов закроют лазейки в законе

Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, который не позволит неплательщикам алиментов избежать уголовной ответственности.

На данный момент лица, уклоняющиеся от исполнения своих обязательств по выплате алиментов, могут избежать наказания, если делают нерегулярные и незначительные выплаты. Изменения в законодательстве лишат их такой возможности. Внесение поправок в статью 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» должно пройти до 2020 года в рамках Десятилетия детства, передаёт РИА Новости.