Закон спасёт игроманов от разорения

России могут запретить приём ставок от граждан, которые сами об этом заранее попросят, а также от ограниченно дееспособных и недееспособных лиц, если их опекун направил такое заявление. Кроме того, может появиться «механизм самоограничения» сумм для граждан, неспособных контролировать свою страсть к азартным играм. Соответствующий законопроект разработал Минфин , 10 октября документ планируется рассмотреть на заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В законопроекте сказано, что после подачи заявления гражданином или попечителем лудомана организаторы азартных игр должны в течение одного дня передать ходатайство в саморегулируемую организацию (СРО). Она, в свою очередь, также определяет порядок ведения перечня граждан, имеющих пристрастие к азартным играм. Тот, кто признает себя игроманом и окажется в перечне, может быть исключён из него минимум через год.

Также предлагается ввести механизм ограничения приёма ставок по сумме. Заядлый игрок может попросить об установлении для него максимальной суммы ставок — при достижении этого порога пари принимать уже не будут. При этом организатор азартных игр будет вправе пересмотреть установленные участником азартных игр максимальные суммы ставок не ранее чем через год.

Вместе с тем в планах Минфина ввести ограничение по проигрышу. Так, если гражданин не предоставит ходатайство об установлении для него максимальной суммы ставок, букмекерские конторы и тотализаторы не смогут принимать от него пари при достижении установленного предельного размера проигрыша.

«Динамичное развитие рынка интерактивных (online) азартных игр в Интернете, рост числа пунктов приёма ставок букмекерских контор, их распространённость и доступность способствуют увеличению числа лиц, имеющих патологическое влечение к азартным играм (игромания)», — отмечается в пояснительной записке.

Игроманы вредят не только сами себе, ведь они способны потратить в казино или на тотализаторах весь семейный бюджет. И такие случаи, увы, не единичны, посетовал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Владимир Круглый.

«Мне кажется, Минфин предлагает полезные меры, потому что семьи азартных людей порой очень страдают от их мании. И довольно сложно исправить этих людей, приходится прибегать к помощи психологов», — сказал он «Парламентской газете».

Последние годы суды стали чаще выносить решения об ограничении дееспособности людей, которые вследствие пристрастия к азартным играм ставят свои семьи в тяжёлое материальное положение. По мнению сенатора, это вряд ли говорит именно о росте количества лудоманов в России. «Думаю, скорее это говорит о том, что их родственники стали чаще прибегать к такой мере, защищать таким образом благосостояние семьи. Потому что для семьи эта проблема имеет достаточно серьёзные последствия», — полагает Владимир Круглый.

Законопроект Минфина не будет действовать в отношении казино, которые работают только в специальных игорных зонах. Такие есть в Краснодарском крае, Приморье, Калининградской области, Сочи и Алтайском крае. Однако букмекерские конторы и тотализаторы работают по всей России. По данным ФНС, на конец 2018 года в России официально зарегистрировано 30 таких организаций. В 2018 году они заплатили налогов в бюджет более чем на два миллиарда рублей.