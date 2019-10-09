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Летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами 

Ura.Ru + ещё 5 11 часов назад
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов встретился с пассажирами самолета, который его экипаж посадил в кукурузном поле в Подмосковье. Встреча прошла в аэропорту Жуковский, из которого Airbus 321 утром 15 августа вылетел в Крым.
«Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами. Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня: за тёплую встречу и добрые слова. Вы нереальные», — написала в Instagram стюардесса Алия Слякаева.
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Спасибо за незабываемую и самую тёплую, душевную встречу 🙏🏻✨ Пассажиры рейса #u6178 вы #самыесамые❣️ Я говорила, говорю и буду говорить, что нам очень повезло с пассажирами 💫 спасибо за то, что вы такие 🙏🏻 Спасибо за тот день: за сдержанность, внимательность и оперативность и спасибо за наше с вами сегодня: за тёплую встречу и добрые слова 💋 Вы нереальные🙏🏻 #семья

Публикация от  🌟A L I Y A 🌟 (@slkv_a)

Как писало «URA.RU», 15 августа у самолета «Уральских авиалиний» A-321, выполнявшего рейс Жуковский-Симферополь, через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицами отказали двигатели. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым принял решение посадить самолет в кукурузном поле.
В результате никто из 226 пассажиров лайнера серьезно не пострадал. На следующий день президент России Владимир Путин присвоил Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звание Героев России, также к госнаградам были представлены другие члены экипажа.
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Комментарии4
Общество , Видео , Владимир Путин , Уральские авиалинии , Московская область
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