Как писало «URA.RU», 15 августа у самолета «Уральских авиалиний» A-321, выполнявшего рейс Жуковский-Симферополь, через несколько минут после взлета из-за столкновения с птицами отказали двигатели. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым принял решение посадить самолет в кукурузном поле.